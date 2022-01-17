На наличной улице клубится пар. Очередной прорыв трубы заметили петербуржцы

На наличной улице клубится пар. Очередной прорыв трубы заметили петербуржцы
Очередной прорыв трубы заметили петербуржцы. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Вечером воскресенья, 16 января, в Петербурге снова прорвало трубу. На этот раз на Наличной улице, недалеко от дома 33.

В Василеостровском районе Северной столице клубится пар: прорвало трубу. Кадрами поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Издание «МК» сообщает, что в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» отметили работу на поврежденном участке. Над устранением последствий и причин аварии уже работают специалисты.

На время ремонта, отопления в домах нет, но его обеспечат по резервной схеме. Завершить работы планируют к трем часам дня 17 января.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на проспекте Большевиков сразу после Нового года, утром 1 января случилась коммунальная авария, из-за которой на проезжей части образовалась огромная лужа. На опубликованных кадрах с места коммунальной аварии видно, как автомобили с трудом проезжают затопленный участок проезжей части.

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