Капремонт квитанций ЖКХ не порадует россиян с 17 января

Жители России в ближайшее время столкнуться с неприятным сюрпризом в обновленных квитанциях ЖКХ. Документ за январь уже придет совсем скоро, и в нем граждан ждут новые значения по оплате.

Изменение коснется жителей всех регионов, потому что новая услуга приняла обязательный характер. Отказы не принимаются. Речь идет о капитальном ремонте жилья, именно этот пункт можно будет увидеть в квитанции ЖКХ с новыми денежными значениями. Об этом сообщает PRIMPRESS.

С начала 2022 года по упомянутой услуге ЖКХ тарифы стали больше почти во всех регионах России. В некоторых субъектах федерации они даже переросли те значения, что обещало правительство.

Вернемся к прошлому году. В 2021 году Минстрой заверил, что стоимость контрактов на капремонт в следующем 2022 году, действительно, может вырасти, но не более чем на 25%. Также отмечалось, что на самих жителях России это не должно сказаться, потому что с них не будут взимать дополнительные средства. Но возвращаясь в реальность, что мы видим? Сразу несколько регионов объявили об очень сильном увеличении взносов на капитальный ремонт жилья.

Среди таких несчастливых краев страны оказались Ульяновская область с повышением тарифов для девятиэтажек на 50%. В Астраханской области ситуация тоже не из простых: тарифы здесь подорожали на 31% для домов без лифта. Еще одним пострадавшим регионом стала Орловская область. Там капремонт подорожал на 38%, а в Подмосковье — на 32%.

Касательно обновлений в Приморском крае, здесь с января минимальный тариф по капремонту составит 8,78 рубля с одного квадрата жилья. С 2014 года тариф высился более чем на два рубля. Подчеркивается, что новые квитанции граждане начнут получать с понедельника, 17 января.

Юрист Ирина Сивакова заявила, что правительство России раньше установила предельный рост тарифов до 6,5%. Однако закон не соприкасается со взносами на капремонт, которые не включаются в этот список, так как их размер утверждают региональные власти, которые вправе действовать на свое усмотрение.

Такое подорожание тарифов чиновники объясняют резким подорожание строительных материалов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще в ноябре 2021 года заявлялось: плата за капремонт в 2022 году не повысится, а также стоимость коммунальных услуг будет ниже инфляции.