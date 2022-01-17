Сотрудник ТЦ спугнул мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку-подростка в Колпино

Правоохранители через 10 минут задержали подозреваемого в «бистро».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, 16 января, вечером, к оперативникам обратился работник торгового центра в Колпино. Он заявил, что в служебном помещении спугнул мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.

Вскоре полиции сообщили приметы мужчины. Уже через 10 минут подозреваемого задержали в заведении сети быстрого питания торгового центра.

Пострадавшую девочку передали медикам. Задержанным оказался уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который уже привлекался к ответственности за вымогательство.

По информации полицейских 12-летняя потерпевшая девочка познакомилась с 20-летним злоумышленником в Сети и пришла на свидание с ним.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала мигранта за насилие над 7-летней дочерью соседки в Московском районе.