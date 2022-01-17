Пенсионерка с Бухарестской передала почти миллион рублей на «лечение внука»

Пенсионерка с Бухарестской передала почти миллион рублей на &#171;лечение внука&#187;
Мошенники завладели почти миллионом рублей, принадлежащим пожилой женщине. Фото: pixabay
Мошенничество произошло во Фрунзенском районе Петербурга.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 января, в полночь, в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, проживающая по улице Бухарестская. Она рассказала, что днем ранее ей позвонил неизвестный и потребовал в срочном порядке деньги. Якобы внук жертвы мошенников попал в больницу и ему нужен 1 млн рублей. Пожилая женщина уверяла, что у нее только 950 тыс. рублей, которые она готова отдать для внука.
Через час к пенсионерке приехали двое мужчин, которые забрали всю сумму. Отмечается, что на подъезде есть видеонаблюдение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерки из Калининского попались на удочку мошенников и отдали почти миллион за «дочерей».
мошенники новости СПб происшествие фрунзенский район


 

Новости партнеров
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Невский проспект тонет под неубранным снегом
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерка с Бухарестской передала почти миллион рублей на «лечение ...
В центре Петербурга у бизнес-леди угнали «Лексус»
Вооруженные мужчины ворвались в квартиру петербуржца ради 5700 рублей
На Сердобольской пассажиры угрожали таксисту пистолетом и автоматом в его ...
Синоптики: петербуржцам не стоит ждать крещенских морозов
«Вектор»: омикрон-штамм быстрее всего инактивируется на керамике
ПФР: россияне, у которых пенсия до 23 тысяч рублей, получат доплату
Сотрудник ТЦ спугнул мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку-подростка в ...