Пенсионерка с Бухарестской передала почти миллион рублей на «лечение внука»

Мошенничество произошло во Фрунзенском районе Петербурга.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 января, в полночь, в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, проживающая по улице Бухарестская. Она рассказала, что днем ранее ей позвонил неизвестный и потребовал в срочном порядке деньги. Якобы внук жертвы мошенников попал в больницу и ему нужен 1 млн рублей. Пожилая женщина уверяла, что у нее только 950 тыс. рублей, которые она готова отдать для внука.
Через час к пенсионерке приехали двое мужчин, которые забрали всю сумму. Отмечается, что на подъезде есть видеонаблюдение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерки из Калининского попались на удочку мошенников и отдали почти миллион за «дочерей».