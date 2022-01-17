Пенсионерка с Бухарестской передала почти миллион рублей на «лечение внука»

Мошенничество произошло во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 января, в полночь, в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, проживающая по улице Бухарестская. Она рассказала, что днем ранее ей позвонил неизвестный и потребовал в срочном порядке деньги. Якобы внук жертвы мошенников попал в больницу и ему нужен 1 млн рублей. Пожилая женщина уверяла, что у нее только 950 тыс. рублей, которые она готова отдать для внука.

Через час к пенсионерке приехали двое мужчин, которые забрали всю сумму. Отмечается, что на подъезде есть видеонаблюдение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».