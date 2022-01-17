Повар-матрос заявил об изнасиловании племянницы с ДЦП в Петербурге

В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 января, вечером, в отдел полиции обратился 40-летний мужчина, проживающий в Колпино на бульваре Трудящихся. Гражданин, работающий поваром-матросом на судне, заявил об изнасиловании своей племянницы. По его словам, 15 января, в период с 17:00 до 19:00, в неустановленном месте, неизвестный преступник надругался над 30-летней женщиной. Отмечается, что потерпевшая инвалид детства, страдает ДЦП.

Пострадавшая проживала также в Колпино на улице Стахановцев. Правоохранительные органы собираются заводить уголовное дело.