Повар-матрос заявил об изнасиловании племянницы с ДЦП в Петербурге

Повар-матрос заявил об изнасиловании племянницы с ДЦП в Петербурге
Женщину-инвалида изнасиловал неизвестный. Фото: pixabay
В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 января, вечером, в отдел полиции обратился 40-летний мужчина, проживающий в Колпино на бульваре Трудящихся. Гражданин, работающий поваром-матросом на судне, заявил об изнасиловании своей племянницы. По его словам, 15 января, в период с 17:00 до 19:00, в неустановленном месте, неизвестный преступник надругался над 30-летней женщиной. Отмечается, что потерпевшая инвалид детства, страдает ДЦП.
Пострадавшая проживала также в Колпино на улице Стахановцев. Правоохранительные органы собираются заводить уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино женщина обвинила друга семьи в изнасиловании 17-летней сестры мужа.
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