В поселке Беседа очевидец обнаружил мужчину, лежащего в крови

В Волосовском районе Ленинградской области мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 января, вечером, в полицию обратился местный житель. Он заявил, что в поселке Беседа лежит мужчина в крови.
57-летнему пострадавшему диагностировали переломом скулы и носа. Мужчину повезли в больницу, однако еще в карете скорой он скончался. Тело доставили в морг, чтобы установить причину смерти.
Через несколько дней был задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался неработающий 37-летний местный житель.
Полиция изъяла биоматериалы и разбитую бутылку. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое клиентов избили и ограбили таксиста в Красносельском районе.