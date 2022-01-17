В поселке Беседа очевидец обнаружил мужчину, лежащего в крови

Пострадавшего живым до больницы не довезли. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пострадавшего живым до больницы не довезли. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Волосовском районе Ленинградской области мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 января, вечером, в полицию обратился местный житель. Он заявил, что в поселке Беседа лежит мужчина в крови.

57-летнему пострадавшему диагностировали переломом скулы и носа. Мужчину повезли в больницу, однако еще в карете скорой он скончался. Тело доставили в морг, чтобы установить причину смерти.

Через несколько дней был задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался неработающий 37-летний местный житель.

Полиция изъяла биоматериалы и разбитую бутылку. Возбуждено уголовное дело.