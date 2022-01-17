Во дворе на Софийской мигранту прострелили щеку — видео

Во дворе на Софийской мигранту прострелили щеку &#8212; видео
Стрелка задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы задержали мужчину, который в ходе ссоры мог выстрелить мигранту в щеку.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области опубликовала видео, на котором заметно, как сначала двое мужчин друг друга толкают, после этого мигрант разворачивается, по-видимому, чтобы уйти, тогда как злоумышленник, из-за спины, выстреливает в пострадавшего.

Напомним, что вооруженный конфликт произошел в ночь на 16 января во дворе доме №33/1 по Софийской улице. Внезапно возникшая ссора между петербуржцем и 31-летним гражданином Туркменистана закончилась стрельбой. В результате инцидента мигрант попал в больницу с огнестрельным ранением щеки. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Предполагаемого стрелка задержали на улице Пражской. Им оказался 46-летний местный житель.

У нападавшего изъято средство самозащиты «Пионер». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Стрелка задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Шотмана подростки устроили стрельбу.

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