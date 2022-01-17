В Хабаровском крае локомотив забрал жизнь амурского тигра

Амурский тигр был насмерть сбит в Вяземском районе Хабаровского края.
Все произошло 16 января, ранним утром на перегоне между селами Аван и Котиково. Локомотив сбил один из редких видов хищников планеты. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства природы.
Тушу погибшего тигра изъяли правоохранительные органы. В ближайшее время ее отправят на экспертизу в специализированную лабораторию, которая расположена в Уссурийске.
Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную красную книгу. Тигр обитает в Приморье, на юге Хабаровского края, встречается в Амурской области, на севере Китая. Общая численность этих хищников в РФ около 600 особей.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 января в Приозерском районе Ленинградской области заметили тигра, разгуливающего по обочине автодороги.