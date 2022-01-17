В Хабаровском крае локомотив забрал жизнь амурского тигра

В Хабаровском крае локомотив забрал жизнь амурского тигра. Фото: сайт Министерства природных ресурсов Хабаровского края

В Хабаровском крае локомотив забрал жизнь амурского тигра. Фото: сайт Министерства природных ресурсов Хабаровского края

Амурский тигр был насмерть сбит в Вяземском районе Хабаровского края.

Все произошло 16 января, ранним утром на перегоне между селами Аван и Котиково. Локомотив сбил один из редких видов хищников планеты. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства природы.

Тушу погибшего тигра изъяли правоохранительные органы. В ближайшее время ее отправят на экспертизу в специализированную лабораторию, которая расположена в Уссурийске.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную красную книгу. Тигр обитает в Приморье, на юге Хабаровского края, встречается в Амурской области, на севере Китая. Общая численность этих хищников в РФ около 600 особей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 января в Приозерском районе Ленинградской области заметили тигра, разгуливающего по обочине автодороги.