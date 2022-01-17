Вину признал: мужчина, забивший на смерть жену в ее день рождения, задержан

Женщина скончалась в свой день рождения. Фото : Следственный Комитет РФ

Женщина скончалась в свой день рождения. Фото : Следственный Комитет РФ

41-летнего подозреваемого в нападении на женщину задержали. Отпираться мужчина не стал и полностью признал свою вину.

Об этом сообщает Следственное Управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

Все произошло 15 января вечером в Ломоносовском районе в поселке Лебяжье. Праздновался день рождения жертвы. После застолья между супругами произошел конфликт. Мужчина нанес жене несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу. Женщина скончалась на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», фигуранту предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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