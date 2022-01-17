Пикалев: скоро порядок с мусором в Петербурге будет наведен. Ответственные лица будут наказаны

Пикалев: скоро порядок с мусором в Петербурге будет наведен. Ответственные лица будут наказаны
Скоро порядок с мусором в Петербурге будет наведен, утверждает вице-губернатор. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

С начала 2022 года петербуржцам на голову помимо плохой зимней уборки свалилась проблема с плохой уборкой мусорных контейнеров. Вице-губернатор города Валерий Пикалев дал ответ на вопрос, когда же страдания жителей закончатся, и что будет с ответственными лицами.

Пикалев отметил, что в ближайшее время Петербург будет приведен в порядок, а ответственные за уборку мусора понесут наказание. Такое заявление вице-губернатор сделал в рамках пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Прокуратура соответствующую оценку всем этим событиям даст», — заявил Пикалев.

Также он отметил, что в Петербурге стало больше машин, которые должны заняться вопросом вывоза отходов с контейнерных площадок. С 17 по 25 января будет курсировать 24 машины. По мнению вице-губернатора, основная проблема из-за чего мусор своевременно не вывозят, — это нехватка техники и смена перевозчика.

Между тем жителям города остается надеяться и ждать, когда же произойдет чудо, и мусорная реформа таки заработает. Если вопрос затянется также, как с зимней уборкой, которая до сих пор в плачевном состоянии, то перспективы ожидания не слишком радостные.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению лидера «Новых людей» то, что сейчас происходит в городе с мусорными контейнерными площадками, говорит о некомпетентности власти.

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