Доктор Александр Мясников: Минздрав поставил жирный крест на вакцинации

Доктор Александр Мясников: Минздрав поставил жирный крест на вакцинации
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Российский доктор и известный телеведущий Александр Мясников в социальный сетях высказался в сторону Министерства здравоохранения Российской Федерации. Недоволен врач был списком противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Мясников был поражен, что в списке бессрочных противопоказаний оказалась гиперемия или отек в месте инъекции после предыдущей прививки. Ведь по словам телеведущего, это самая частая и самая безобидная «побочка», наблюдающаяся у основной массы пациентов.

«Включение „гиперемии (покраснения) и отёка в месте инъекции“ в список абсолютных и бессрочных противопоказаний ставит жирный крест на вакцинации, так как эти невинные явления являются рутинными при этой процедуре», —обоняет доктор Мясников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников призывать не везти в больницу заболевших «Омикроном».

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