В Пушкине женщина наткнулась на труп неизвестного в вязаной шапке

В Пушкине женщина наткнулась на труп неизвестного в вязаной шапке
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay
Бездыханное тело отправили в морг, чтобы установить причину смерти.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 января, днем, в отдел полиции обратилась женщина. Она заявила, что в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга обнаружила труп. Мертвое тело неизвестного мужчины она нашла по Бадаевскому отделению.
Менее чем через час прибыли сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что бездымное тело обнаружено без видимых признаков насильственной смерти.
Мужчина был одет в чёрную кожаную куртку, тёмно-синие брюки, чёрные высокие ботинки, чёрная вязаная шапка, и чёрную вязаную кофту. Труп направили в морг для установления причины смерти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в гостинице Ленобласти нашли труп мужчины с синяками на теле.
Бадаевское отделение новости СПб происшествие труп шушары


 

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