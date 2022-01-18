Женщина зарезала комнатосъёмщика ножом в Приозерском районе

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в поселке Суходолье в Ленинградской области. 17 января, глубокой ночью, в полицию обратился 32-летний мужчина. Он сообщил, что в его квартире у мужчины ножевое ранение.

Правоохранители на месте происшествия обнаружили труп. Погиб 40-летний житель Архангельской области. Его ударили ножом в грудную клетку.

Оперативники выяснили, что той роковой ночью между 33-летней неработающей женщиной и погибшим произошел бытовой конфликт. Отмечается, что это случилось в ходе распития спиртных напитков. Гражданка ударила уроженца Архангельской области в грудную клетку. Мужчина снимал комнату в данной квартире.

Правоохранители изъяли нож, следы рук, мобильный телефон, одежду в крови, два фрагмента деревянного плинтуса со следами крови и цепочку с крестиком серого металла.