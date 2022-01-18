Женщина зарезала комнатосъёмщика ножом в Приозерском районе

Женщина зарезала комнатосъёмщика ножом в Приозерском районе
Застолье закончилось трагедией. Фото: pixabay.com
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в поселке Суходолье в Ленинградской области. 17 января, глубокой ночью, в полицию обратился 32-летний мужчина. Он сообщил, что в его квартире у мужчины ножевое ранение.
Правоохранители на месте происшествия обнаружили труп. Погиб 40-летний житель Архангельской области. Его ударили ножом в грудную клетку.
Оперативники выяснили, что той роковой ночью между 33-летней неработающей женщиной и погибшим произошел бытовой конфликт. Отмечается, что это случилось в ходе распития спиртных напитков. Гражданка ударила уроженца Архангельской области в грудную клетку. Мужчина снимал комнату в данной квартире.
Правоохранители изъяли нож, следы рук, мобильный телефон, одежду в крови, два фрагмента деревянного плинтуса со следами крови и цепочку с крестиком серого металла.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах нашли труп мужчины с шишкой на лбу. Тело доставили в морг, чтобы понять причины смерти.
ножевое ранение Приозерский район происшествие убийство


 

Новости партнеров
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщина зарезала комнатосъёмщика ножом в Приозерском районе
В Пушкине женщина наткнулась на труп неизвестного в вязаной шапке
Участников драки на «Маяковской» разыскивают. Возбуждено уголовное дело
На Энергетиков умер младенец после того, как мать уронила его на пол
В Петербурге внук-рецидивист обокрал своего деда на полмиллиона
На проспекте Ударников в Петербурге тушили сауну в пятнадцатиэтажке
Перцовкой в лицо и сорвал цепь: на Бабушкина поездка в такси закончилась ...
Во время застолья пьяный отчим вонзил в грудь пасынка нож на Тельмана