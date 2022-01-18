В Петербурге и Ленобласти за выходные попались 227 пьяных водителей

В Петербурге и Ленобласти за выходные попались 227 пьяных водителей
Выявлено более 200 водителей в нетрезвом виде. пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Заведено 16 уголовных дел в отношении граждан, которые не в первый раз садятся не трезвыми за руль.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области во вторник, 18 января.

В прошлые выходные были проведены рейды под названием «Нетрезвый водитель». Они проходили на территории Петербурга и Ленинградской области. Таким образом сотрудники ГИБДД выявили 227 водителей, которые находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В том числе 16 из них не впервые управляют авто, находясь не в трезвом виде. В отношении последних возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель на BMW сбил пожилую женщину в Красном селе и скрылся с места ДТП.

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