В Петербурге и Ленобласти за выходные попались 227 пьяных водителей

Заведено 16 уголовных дел в отношении граждан, которые не в первый раз садятся не трезвыми за руль.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области во вторник, 18 января.
В прошлые выходные были проведены рейды под названием «Нетрезвый водитель». Они проходили на территории Петербурга и Ленинградской области. Таким образом сотрудники ГИБДД выявили 227 водителей, которые находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В том числе 16 из них не впервые управляют авто, находясь не в трезвом виде. В отношении последних возбуждены уголовные дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель на BMW сбил пожилую женщину в Красном селе и скрылся с места ДТП.