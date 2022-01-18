Две дюжины спасателей тушили прачечную на Маршала Захарова

Две дюжины спасателей тушили прачечную на Маршала Захарова
Пожар случился в помещении прачечной. Фото: "Яндекс панорамы"

С огнем в Красносельском районе Петербурга боролись более двух десятков спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что очевидцы пожара в доме №19 корпуса 2 по улице Маршала Захарова вызвали пожарных в 11:12. В трехэтажном здании, на первом этаже обгорела обстановка на площади двух квадратных метров. Оказалось, что огонь распространялся по прачечной.

На борьбу с пожаром направили 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар за полчаса, в 11:39.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в баре на Ломоносова загорелся потолок. Для лущения пожара пришлось привлечь 20 человек.

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