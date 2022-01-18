В Ленобласти коронавирусом заразился еще 301 человек

В Ленобласти в общей сложности умерло от ковида 3 092 человека. Фото: pexels

В Ленобласти в общей сложности умерло от ковида 3 092 человека. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 301 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 106 214 случаев ковида. При этом выздоровели 97 555 пациентов, в том числе 409 за последние сутки. Кроме того, стало известно о пяти летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 092.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 8 342 человека. Третье место у Подмосковья —2 754 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ предполагают, что коронавирус никогда не исчезнет.