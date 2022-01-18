«На вес золота»: за апельсиновый сок в России придется заплатить больше

За апельсиновый сок в России придется заплатить больше. Фото: unsplash

За апельсиновый сок в России придется заплатить больше. Фото: unsplash

В России подорожал апельсиновый сок. К этому привел крупнейший неурожай апельсинов в США.

Любителям апельсинового сока теперь придется отдать больше денег, чем раньше. Продукт подорожал. Об этом сообщает «Радио 1».

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в эфире сообщил, что в России ожидается повышение цен на апельсиновый сок. Он отметил, что цена на международных рынках напрямую влияет на стоимость апельсинового сока в России.

«У нас, мягко говоря, не апельсиновая держава, мы покупаем цитрусовые. Поэтому мы все будем пить более дорогой сок», — заявил Шапкин.

Главным образом на увеличении цен в отношении апельсинового сока стала пандемия коронавирусной инфекции, считает эксперт. Также сказались и сезонные факторы. The Wall Street Journal сообщает, что в США ожидается самый минимальный урожай апельсинов с 1945 года.

Фьючерсы на апельсиновый сок резко подорожали на прошлой неделе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в скором времени в магазинах России, вероятно, произойдет новый виток повышения цен на продукты. Изменение, прежде всего коснется, крупных супермаркетов.