Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку

Мишустин заявил, что в первую очередь на удаленку нужно отправить пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями. Фото: Кремль

Мишустин заявил, что в первую очередь на удаленку нужно отправить пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями. Фото: Кремль

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал российских работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы и организовать тестирование персонала, оставшегося работать очно.

«Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — сказал премьер-министр на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин заявил, что в первую очередь на удаленку нужно отправить пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями.

Глава правительства также указал на необходимость тестирования работников, которые не перешли на дистанционный режим.

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