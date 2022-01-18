Из-за роста числа заболевших в петербургских школах введут строгие санитарные правила

Нововведения необходимы для того, чтобы школьников не пришлось переводить на дистанционный формат обучения.

Как сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина, на прошлой неделе количество зараженных ковидом в Северной столице выросло почти 170%. В связи с этим в школах приходится принимать меры, которые смогут защитить учеников от вируса.

«Нам придётся строго выполнять все санитарные правила, которые никто не отменял — но о которых мы понемногу стали забывать. Приходить в школу по смещённому расписанию. Использовать разные входы. По очереди ходить классами на обед», — объяснила Потехина.

Кроме этого вице-губернатор Петербурга заявила, что новая вариация коронавируса «омикрон» ведет себя иначе, чем прошлые. Хотя заразность этого штамма выше, зато инкубационный период короче. В связи с этим родителям посоветовали не отправлять детей в школу даже с небольшим насморком, а также если дома кто-то заболел или простыл.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 2 тыс. школьников решили перейти на смешанное обучение в Петербурге.