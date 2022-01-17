Более 2 тыс. школьников решили перейти на смешанное обучение в Петербурге

Более 2 тыс. школьников решили перейти на смешанное обучение в Петербурге
В Петербурге закрыта всего одна группа детского сада. Фото: pixabay.com

Переведены на дистанционное обучение в Северной столице 9 классов местных школ.

По информации на понедельник 17 января, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и ОРВИ в Петербурге закрыли всего одну группа детского сада, передает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу комитета по образованию.

Учиться в стенах собственного дома приходится детям девяти классов в восьми школах. Это составляет 0,1% от общего количества классов в городе на Неве.

2 327 учеников, по заявлению родителей, продолжают обучение в смешанном формате. Таких школьников 0,4% от общего количества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 65 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 17 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

детский сад коронавирус новости СПб ОРВИ смешанное обучение школы


 

Новости партнеров
Губернатор Петербурга Беглов пополнил список своих невыполненных обещаний
Губернатор Петербурга Беглов пополнил список своих невыполненных обещаний
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 2 тыс. школьников решили перейти на смешанное обучение в Петербурге
Сильный ветер и -10 градусов: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти во ...
Почетные доноры РФ и СССР в январе получат по 1 500 рублей
С 1 марта владельцев жилья ждут штрафы до 50 тыс. рублей
В Ленобласти профильная комиссия законодателей выступила за федеральный ...
Отпуск в 2022: важная информация от Минтруда
Тишь да гладь: во вторник в Петербурге -5 градусов, снега не будет
В Петербурге уничтожат центнер санкционного чая из Германии