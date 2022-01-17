Более 2 тыс. школьников решили перейти на смешанное обучение в Петербурге

Переведены на дистанционное обучение в Северной столице 9 классов местных школ.

По информации на понедельник 17 января, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и ОРВИ в Петербурге закрыли всего одну группа детского сада, передает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу комитета по образованию.

Учиться в стенах собственного дома приходится детям девяти классов в восьми школах. Это составляет 0,1% от общего количества классов в городе на Неве.

2 327 учеников, по заявлению родителей, продолжают обучение в смешанном формате. Таких школьников 0,4% от общего количества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 65 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 17 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.