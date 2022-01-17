В Петербурге умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Петербурге умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Петербурге продолжается распространение коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 65 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 17 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 67 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Московская область — 44 смерти. В Ленинградской области от умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 29 062. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 321 990 человек, в том числе 670 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил, является ли боль в пояснице симптомом «омикрона».

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