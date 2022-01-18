В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нагрянули с обысками

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нагрянули с обысками
Сообщается, что по итогам обысков из ГУ МВД уволены два сотрудника. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники главного управления собственной безопасности проводят обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Сегодня правоохранительные органы проводят обыски в подразделениях УЭБиПК по городу и области. По агентства, проверки связаны с материалами о должностных преступлениях. Сообщается, что по итогам обысков из ГУ МВД уволен начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции и другой сотрудник.

Источник в городских структурах уточняет, что мероприятия носят плановый характер и не связаны с последними проверочными событиями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главу экономической полиции Петербурга, его зама и шефа СБ уволили из МВД.

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