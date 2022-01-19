Уборочная техника проехала мимо Кудрово и Стрельны

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города на 5:05 мск, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах. Много уборочной техники сосредоточено в Выборгском, Приморском, Кировском и Невском районах. Меньше спецтехники в Красногвардейском и Калининском районах.

В частности, в Шушарах плужное оборудование распределяет твердые реагенты. А вот в Стрельне, Петергофе и Кудрово уборочной техники не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что улицы в Петербурге снова замело снегом. Однако уборочная техника не торопится его убирать. Скоро из-за потепления снег начнет таять и превратится в гололед.