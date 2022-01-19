Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Зеленогорске

Вечером 19 января в Курортном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 23:08 мск. Пожар произошел в Зеленогорске, на Приморском шоссе, д. 575, в одноэтажном, размером 6х12 метров, частном жилом доме. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 00:15 мск. Сведения о пострадавших уточняются.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожара в городе Тихвин Ленинградской области покинуть свое жилище пришлось пятерым жильцам. Дым, который валил из окна, был хорошо виден всем прохожим.