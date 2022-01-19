В Выборгском районе мужчина несколько дней избивал сожительницу

В Выборгском районе мужчина несколько дней избивал сожительницу
Пострадавшую госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе избитая женщина попала в больницу в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавшую госпитализировали из квартиры дома на улице Федора Абрамова с сочетанной травмой головы, груди, позвоночника, переломами рёбер, в тяжёлом состоянии. По словам пострадавшей, ее избил сожитель.

Сотрудники полиции «по горячим следам» по подозрению в этом преступлении задержали жителя республики Татарстан. По предварительной информации, мужчина на протяжении нескольких дней избивал свою сожительницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа неизвестных избила пассажира на станции «Маяковская».

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