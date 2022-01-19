Россиянам повысят пособие при рождении ребенка с 1 февраля

Деньги можно в течение шести месяцев после рождения ребенка. Фото: pixabay.com

Деньги можно в течение шести месяцев после рождения ребенка. Фото: pixabay.com

В России проиндексируют пособие при рождении ребенка с 1 февраля.

В начале февраля планируется повысить размер пособия при рождении малыша, сообщает информационное издание «Главный региональный».

Отметим, что размер пособия зависит от уровня дохода семьи и количества детей.

Пособие на детей, которые родились до 1 февраля 2022 года будет составлять 18 886, 32 руб. С февраля размер пособия достигнет 20 472, 77 руб. Деньги можно в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущем году, с 1 июля, беременные женщины, вставшие на учет на сроке до 12 недель и имеющие сложное материальное положение, могут рассчитывать на ежемесячное пособие.