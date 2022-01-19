В Госдуме рассказали, сколько россияне переплачивают за ПЦР-тесты

В Госдуме рассказали, сколько россияне переплачивают за ПЦР-тесты
Закупочная цена ПЦР-тестов не превышает 150 рублей. Фото: pixabay.com

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов возмутился ценами на ПЦР-тесты. Он отметил, что их россиянам продают по цене, которая в десять раз превышает их закупочную стоимость. Закупочная цена ПЦР-тестов не превышает 150 рублей.

«Вот, например, я задавал вопрос о цене производителям о стоимости производства экспресс-тестов. Минпромторг отвечает, что это коммерческая тайна. Хорошо, сообщите цену, по которой вы закупаете ПЦР-тесты. Сообщили: 120-150 рублей. Тогда почему 1,5-2 тысячи — стоимость ПЦР-теста для людей? Кто на этом нагревает руки?», — приводит его слова URA.RU.

По словам депутата, на это стоит обратить снимание ФАС и прокуратуре РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста с 72 часов до 48. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, такие меры были приняты из-за особенностей нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Согласно которому срок выполнения исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления материала в лабораторию до получения его результата.

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