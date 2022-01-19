СК проводит доследственную проверку по факту хищения скифского золота

СК проводит доследственную проверку по факту хищения скифского золота
Следователи опрашивают причастных к вывозу золота с территории полуострова. Фото: Pixabay

Следственный комитет начал проверку по факту хищении коллекции золота скифов, которая принадлежит четырем крымским музеям.

Об этом заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Он отметил, что похищенные предметы имеют особую культурную ценность, пишет ТАСС. Следователи опрашивают причастных к вывозу золота с территории полуострова. Также выясняется, были ли приняты все необходимые меры для возвращения реликвий обратно в крымские музеи.

Ранее Апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Речь идет о коллекции скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактах, которые были вывезены на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 4 ноября около 18 часов в полицию обратился 47-летний мужчина и рассказал о том, что в его доме в поселке Западная лица Всеволожского района в 10 часов утра из сейфа пропали 2 миллиона рублей и золотые украшения. Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).

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СК проводит доследственную проверку по факту хищения скифского золота
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