СК проводит доследственную проверку по факту хищения скифского золота

Следственный комитет начал проверку по факту хищении коллекции золота скифов, которая принадлежит четырем крымским музеям.
Об этом заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Он отметил, что похищенные предметы имеют особую культурную ценность, пишет ТАСС. Следователи опрашивают причастных к вывозу золота с территории полуострова. Также выясняется, были ли приняты все необходимые меры для возвращения реликвий обратно в крымские музеи.
Ранее Апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Речь идет о коллекции скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактах, которые были вывезены на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 4 ноября около 18 часов в полицию обратился 47-летний мужчина и рассказал о том, что в его доме в поселке Западная лица Всеволожского района в 10 часов утра из сейфа пропали 2 миллиона рублей и золотые украшения. Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).