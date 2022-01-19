Петербуржец посреди ночи украл принтер и шлифовальную машину из ТЦ на Шереметьевской

Злоумышленник украл принтер и шлифовальную машину. Фото: вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти

Злоумышленник украл принтер и шлифовальную машину. Фото: вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти

Петербургские росгвардейцы задержали злоумышленника, укравшего технику из помещения ТЦ в Московском районе.

Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу. Инцидент произошел минувшей ночью в торговом центре на Шереметьевской улице. Мужчина вскрыл входную дверь запасного входа в подсобку ТЦ и зашел внутрь. Там он украл принтер и шлифовальную машину, а затем попытался скрыться.

Персонал ТЦ заметил следы взлома и нажал тревожную кнопку. Прибывшие стражи порядка поймали злоумышленника рядом со зданием ТЦ.

Похищенное изъяли, задержанного доставили в отдел полиции.

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