На Обуховской Обороны в квартире пенсионерки нашли расчлененную собаку

Ужасающее зрелище предстало перед глазами соседей пожилой женщины на проспекте Обуховской Обороны.

В квартире пенсионерки в Центральном районе Петербурга на проспекте Обуховской Обороны соседи обнаружили страшный погром и плачевные условия, но самое ужасное, — мертвую собаку с отрезанными конечностями. Об этом сообщает «78.ru».

Издание предоставило эксклюзивные кадры, на которых видно, что сама женщина тоже находится не в самом лучшем состоянии. Квартира очень запущена, везде грязь и мусор. При этом отмечается, что от госпитализации женщина отказалась. По словам очевидцев, ее поведение «странное, а недавно женщина пропала на несколько недель».

Все остальные подробности уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во время омовения женщина утонула в Гатчинском районе Санкт-Петербурга. Все произошло 19 января на глазах ее детей.