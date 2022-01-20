Оренбуржец порезал двоих мужчин на Загородном проспекте

Оренбуржец порезал двоих мужчин на Загородном проспекте
На Загородном мужчина ударил ножом знакомых. Фото: "Яндекс панорамы"

Все трое проживали в одном хостеле в центре Петербурга. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 января, вечером, по номеру «112» обратилась женщина. Она сообщила о драке на Загородном проспекте у дома №17.

Полиция обнаружила 32-летнего и 28-летнего мужчин, которые проживали в хостеле на Загородном. Оба были госпитализированы в Мариинскую больницу.

В этот же день был задержан подозреваемый. Им оказался 48-летний оренбуржец, который проживал в том же хостеле, что и пострадавшие. Оказалась, что между собутыльниками произошел конфликт, в результате которого фигурант нанес двоим гражданам ножевые ранения.

Одному из пострадавших диагностировали проникающую колото-резаную рану брюшной стенки, колотую рану груди слева, ушибленную рану лба. Он находится в тяжелом состоянии. Второму же — повезло больше. У него резаная рана первого пальца правой кисти и ушиб спины. После оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии его отпустили домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина зарезала комнатосъёмщика ножом в Приозерском районе.

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