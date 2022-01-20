Агрессивный пассажир избил водителя автобуса на Софийской

Агрессивный пассажир избил водителя автобуса на Софийской
Инцидент произошел в автобусе. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Водителя автобуса избили на остановке общественного транспорта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Во вторник, 18 января, около 22:50 в отдел полиции поступило сообщение о том, чтона Софийской улице произошла драка. Неизвестный телесные повреждения 31-летнему водителю автобуса. Конфликт произошел и-за вызывающего поведения пассажира.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители задержали на месте одного из свидетелей драки — 26-летнего гражданина России. Он находился в автобусе вместе с агрессором.

Пострадавший водителя госпитализировали. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану нижней губы.

В салоне автобуса имеется камера видеонаблюдения. Полиции известны приметы агрессивного пассажира: на вид 25 лет, рост 175 см, плотного телосложения, был одет в куртку и кепку черного цвета, спортивные штаны с белыми полосками.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа неизвестных избила пассажира на станции «Маяковская». Конфликт разгорелся между четырьмя пассажирами вагона подвижного состава, прибывшего к платформе станции метро «Маяковская».

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