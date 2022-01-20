ВОЗ: ограничения на поездки между странами из-за COVID неэффективны

Ограничения на перемещения между странами, введенные с целью сдержать распространение COVID-19, не приносят никакой пользы. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации. По данным представителей организации, ограничения продолжают «способствовать экономическому и социальному стрессу».
Кроме того, введенные меры не показали ожидаемой эффективности, не предотвратив появление и распространение нового более активного штамма коронавируса «Омикрон».
Эксперты рекомендовали отменить или ослабить ограничения.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что омикрон-штамм очень опасен для детей от двух до пяти лет. После поражения этой разновидностью вируса у маленьких пациентов впервые начал появляться бронхиолит, который требует госпитализации.