В Ленобласти за последние сутки COVID заболели 340 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 340 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 106 883 случая ковида. Новые пациенты с COVID-19 зафиксированы во всех районах 47 региона. Больше всего заболевших появилось во Всеволожском районе (+96), следом в антирейтинге идут Гатчинский (+37) и Выборгский районы (+25).

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место — 4 753 зараженных. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 11 557 человек. Третье место у Подмосковья — 2 795 новых ковид-пациента. Ленобласть оказалась на 19 строчке рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщало, что в России карантин до семи дней сократили для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Сокращение карантина также позволит не нарушать рабочий график и раньше выйти с «больничного».