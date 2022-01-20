2 871 петербуржец сидит на карантине из-за коронавируса

За минувшие 24 часа с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницу попали 414 жителей Петербурга. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба 20 января.

В настоящий момент в общей сложности в медучреждениях лежат 5 533 человек, в том числе 578 в реанимационных палатах, а 347 горожан на аппаратах ИВЛ.

Несмотря на рост заболеваемости в городе, 48,1% коронавирусных коек остаются свободными.

Амбулаторно лечатся в данный момент 29 799 петербуржцев. На карантине сидят 2 871 жителей города на Неве.

Для больных ковидом в 18 стационарах доступны 8 002 коронавирусные койки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс предрек страшные вирусы, которые станут причиной смерти гораздо большего количества людей.