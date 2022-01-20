2 871 петербуржец сидит на карантине из-за коронавируса

2 871 петербуржец сидит на карантине из-за коронавируса
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

За минувшие 24 часа с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницу попали 414 жителей Петербурга. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба 20 января.

В настоящий момент в общей сложности в медучреждениях лежат 5 533 человек, в том числе 578 в реанимационных палатах, а 347 горожан на аппаратах ИВЛ.

Несмотря на рост заболеваемости в городе, 48,1% коронавирусных коек остаются свободными.

Амбулаторно лечатся в данный момент 29 799 петербуржцев. На карантине сидят 2 871 жителей города на Неве.

Для больных ковидом в 18 стационарах доступны 8 002 коронавирусные койки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс предрек страшные вирусы, которые станут причиной смерти гораздо большего количества людей.

зараженные в СПб коронавирус новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Как будет рассчитываться пенсия: две плохие новости для работающих пенсионеров
2 871 петербуржец сидит на карантине из-за коронавируса
Россиян предупредили о росте цен на продукты на 6%
РФПИ: эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма в два раза ...
Чешская певица специально заразилась коронавирусом и умерла
Петербургский порт «Бронка» передадут корпорации «Ростех»
Александр Лукашенко перенес омикрон «на ногах»
Песков: угрозы Запада в адрес России провоцируют войну на Украине