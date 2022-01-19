Билл Гейтс: мир ждут более страшные пандемии, чем коронавирус

Билл Гейтс: мир ждут более страшные пандемии, чем коронавирус
Билл Гейтс считает, что мир ждут более страшные пандемии, чем коронавирус. Фото: скриншот Instagram

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предрек страшные вирусы, которые станут причиной смерти гораздо большего количества людей.

Новые патогены, по мнению предпринимателя, настигнут человека в будущем. Опасность их возникновения все еще сохраняется. Об этом сообщает Financial Times.

Билл Гейтс призвал правительства стран подготовить миллиарды на борьбу с грядущими эпидемиями. Он отметил, что на сегодняшний день вся ответственность за решение проблемы неравного доступа к вакцинам лежит на филантропах и правительстве богатых стран мира.

Для подготовке к следующей напасти может быть полезно развитие инноваций, считает эксперт. Он также считает, что новые технологии могут быть полезны для решения других глобальных проблем в области здравоохранения. Например, создание вакцины от ВИЧ-инфекции и более действенных препаратов от туберкулеза и малярии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вирусолог рассказал, как будет развиваться 5-я волна заболеваемости коронавирусом в России.

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