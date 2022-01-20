Продюсера Шляфмана попросят арестовать за убийство певца Талькова

Продюсера Шляфмана попросят арестовать за убийство певца Талькова
Игорь Тальков умер в возрасте 34 лет. Фото: скриншот YouTube/ Игорь Тальков

Следственный комитет ходатайствует о заочном аресте Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в 1991-м году.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 января.

В Петроградский районный суд Петербурга следователи отправили ходатайство. СК просит заочно арестовать 57-летнего музыкального менеджера Валерия Шляфмана. Его обвиняют по делу об убийстве певца Игоря Талькова более 30 лет назад.

Несмотря на то, что следствие знает о местонахождении Шляфмана, он безвыездно проживает в Израиле, продюсер числится в международном розыске.

В прошлом году, 14 октября следствие переквалифицировало действия продюсера с убийства по неосторожности на убийство, совершенное общеопасным способом.

По информаци СКР, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» шел концерт. В тот же вечер между охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и российским певцом Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом произошел конфликт по поводу очередности выступлений артистов. В этот момент Шляфман выхватил из рук охранника Малахова револьвер и выстрелил в коллегу, однако пуля попала в Талькова. Травма оказалась не совместима с жизнью.

В процессе следствия Валерий Шляфман обвинял Игоря Малахова в убийстве музыканта, склонял свидетелей к даче ложных показаний, чтобы подтвердить свои слова. Револьвер он спрятал в гримерной Талькова, а в 1992 году скрылся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве жены, скончался.

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