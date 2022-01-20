Смольный терроризирует проверками «не бунтующие» против QR-кодов бары

Петербургские рестораторы, соблюдающие все ковид-правила, рассказали о постоянных проверках со стороны властей города.

Ресторатор Владимир Николаев рассказал, что законопослушные бары и кафе Северной столицы, соблюдающие комендантский час и проверяющие QR-коды у посетителей, вынуждены постоянно принимать у себя представителей Смольного, которые ищут любой повод для назначения штрафа. Об этом пишет Peterburg2.ru.

По словам Николаева, честные баровладельцы следуют всем правилам: поддерживают QR-коды, очищают улицы от льда, платят налоги, а персонал привит и работает в масках.

«И мы остались не у дел. Все равно именно к нам продолжают приходить поверки в попытках купить что-то с фальшивым кодом, нас проверяют на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, к нас приходят с камерами в 00:00 и упираются в закрытую дверь», — сетует ресторатор.

При этом, добавляет Николаев, в Петербурге насчитывается много точек с так называемым «административным ресурсом» — обычно такие заведения работают через ИП, потому что так меньше штрафы, без лицензий, они бойкотируют принятые городом меры.

Предприниматель не знает, проверяют ли такие бары, но постоянные инспекции Смольного сильно ударяют по бизнесу. Из-за ограничений выручка снижается минимум на 50%.

Николаев подчеркнул, что его работники из-за сокращения часов работы уходят либо из общепита, либо в эти самые заведения, имеющие «админ ресурс». Он признался, что его начинает тошнить от несправедливости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге уже 150 заведений поддержали бойкот QR-кодов.