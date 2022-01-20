На Юкковском шоссе 20 спасателей потушили пожар в «трешке»

Вечером 20 января в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера поступило в 21:08 мск.

На Юкковском шоссе, 8, в трехкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 24 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 21:41 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в Сосновом Бору эвакуировали 20 человек. Горело подвальное помещение на общей площади 2 кв. м. Так же при помощи спасательных устройств был спасен один человек.