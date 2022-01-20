Иномарка сгорела дотла на Будапештской улице

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В четверг, 20 января, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 23:45 мск. На Будапештской улице, 28, загорелась иномарка.

В автомобиле марки «Митсубиси» выгорел салон, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 23:59 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.