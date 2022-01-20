Иномарка сгорела дотла на Будапештской улице

Иномарка сгорела дотла на Будапештской улице
Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В четверг, 20 января, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 23:45 мск. На Будапештской улице, 28, загорелась иномарка.

В автомобиле марки «Митсубиси» выгорел салон, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 23:59 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в Сосновом Бору эвакуировали 20 человек. Горело подвальное помещение на общей площади 2 кв. м. Так же при помощи спасательных устройств был спасен один человек.
пожар происшествия фрунзенский район


 

Новости партнеров
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
В Госдуме предлагают отменить коммунальные платежи для ветеранов
В Госдуме предлагают отменить коммунальные платежи для ветеранов
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка сгорела дотла на Будапештской улице
ЦБ готов штрафовать за нарушения по криптовалютам
Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» является рычагом ...
Мурашко рассказал об увеличении числа заболевающих коронавирусом повторно
Врач предупредил об опасности омикрон-штамма
На Юкковском шоссе 20 спасателей потушили пожар в «трешке»
Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о мошенничестве с деньгами ...
Баскетболисты «Зенита» проиграли «Монако» в матче Евролиги