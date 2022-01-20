Иномарка сгорела дотла на Будапештской улице

В четверг, 20 января, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 23:45 мск. На Будапештской улице, 28, загорелась иномарка.
В автомобиле марки «Митсубиси» выгорел салон, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 23:59 мск. Сведения о пострадавших не поступали.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в Сосновом Бору эвакуировали 20 человек. Горело подвальное помещение на общей площади 2 кв. м. Так же при помощи спасательных устройств был спасен один человек.