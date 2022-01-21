Пенсионера окатило кипятком при прорыве трубы на Юрия Гагарина

В Московском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария, в результате которой пострадал пенсионер.

Инцидент случился в одном из домов на проспекте Юрия Гагарина. В квартире произошел прорыв горячей воды. Аварийные службы оперативно перекрыли воду.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадавшего мужчину 1943 года рождения госпитализировали в больницу имени Джанелизде. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги рук и груди первой степени. Также медики зафиксировали ушибленную рану головы.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина пострадала при прорыве трубы на Белградской улице. Женщина оказалась в эпицентре инцидента в красной легковушке. Она получила травмы и была госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение.