Спасатели шесть часов тушили полыхающий тракторный парк в Ленобласти

Огонь охватил тракторный парк в Ленобласти. Фото: скриншот "Поселок Сельцо и близлежащие деревни" "ВКонтакте"

Огонь охватил тракторный парк в Ленобласти. Фото: скриншот "Поселок Сельцо и близлежащие деревни" "ВКонтакте"

В Волосовском районе Ленобласти загорелось здание тракторного парка. Борьба с огнем продолжалась шесть часов.

Возгорание случилось в четверг, 20 января, в поселке Сельцо. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:50. По словам жителей, опубликовавшим кадры с места происшествия в соцсетях, в здании размещается тракторный парк.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, в 4 часа пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

К ликвидации огня привлекалось от МЧС: четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас на месте пожара работают дознаватели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что троллейбус полностью сгорел утром на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Транспорт выгорел по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали.