Троллейбус полностью сгорел утром на перекрестке Ветеранов и Солдата Корзуна

Пожар случился на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил общественный транспорт.

Возгорание случилось в пятницу, 21 января, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 08:01. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, троллейбус оказался полностью охвачен огнем. Транспорт выгорел по всей площади.

В 08:12 пожар локализовали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной пожар в многоквартирном доме выгнал всех жильцов на улицу в Ломоносовском районе Ленобласти. Квартира горела на общей площади 9 квадратных метров. Жильцов дома пожарные эвакуировали по маршевой лестнице.