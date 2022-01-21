Мужчина с пистолетом обчистил карманы водителя маршрутки на Ветеранов

В Кировском районе Петербурга неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на водителя маршрутного такси.

Инцидент произошел утром 20 января у дома № 21 на проспекте Ветеранов. В полицию обратился 34-летний мужчина с заявлением о том, что около 7:40 неизвестный в салоне маршрутки, угрожая водителю пистолетом, похитил 3 тыс. рублей, после чего скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, известны приметы преступника: мужчине на вид около 40 лет, на лице имелись свежие царапины.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленник объявлен в розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, который напал с баллончиком на продавца телефона на Народной улице.