Мужчина с пистолетом обчистил карманы водителя маршрутки на Ветеранов

Мужчина с пистолетом обчистил карманы водителя маршрутки на Ветеранов
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Кировском районе Петербурга неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на водителя маршрутного такси.

Инцидент произошел утром 20 января у дома № 21 на проспекте Ветеранов. В полицию обратился 34-летний мужчина с заявлением о том, что около 7:40 неизвестный в салоне маршрутки, угрожая водителю пистолетом, похитил 3 тыс. рублей, после чего скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, известны приметы преступника: мужчине на вид около 40 лет, на лице имелись свежие царапины.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленник объявлен в розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, который напал с баллончиком на продавца телефона на Народной улице.

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Мужчина с пистолетом обчистил карманы водителя маршрутки на Ветеранов
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