В Красносельском районе пенсионерка перевела мошенникам более полумиллиона рублей

В Красносельском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина 1960 года рождения и рассказала, что ей в период с 17 по 19 января с различных номеров звонили неизвестные. Злоумышленники представлялись сотрудниками МВД и Центрального банка.

Мошенники убедили пенсионерку, что с ее банковского счета пытаются снять денежные средства и для предотвращения указанных операций, необходимо снять все деньги и перевести их на безопасные счета.

В итоге пожилая женщина так и сделала. Сумма материального ущерба составила 609 300 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерки из Калининского попались на удочку мошенников и отдали почти миллион за «дочерей».