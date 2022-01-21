Задержаны двое подростков, отобравших телефон и деньги у прохожего на Маршала Жукова

Задержаны двое подростков, отобравших телефон и деньги у прохожего на Маршала Жукова
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники полиции Петербурга задержали 16-летнего соучастника разбойного нападения.

Преступный инцидент произошел 18 января у гипермаркета на проспекте Маршала Жукова. Двое злоумышленников отобрали телефон и деньги у прохожего. По горячим следам была задержана 15-летняя подозреваемая.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, 20 января стражи порядка задержали соучастника юной петербурженки. Вечером у одного из домов по Ленинскому проспекту был остановлен 16-летний подросток.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина с пистолетом обчистил карманы водителя маршрутки на проспекте Ветеранов. Злоумышленник похитил 3 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия. По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленник объявлен в розыск.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб разбойное нападение


 

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