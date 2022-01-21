В Петербурге задержан подозреваемый в краже 150 контейнеров

В Петербурге задержан подозреваемый в краже 150 контейнеров
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, укравшего мусорный контейнер.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 19 января в полицию поступило сообщение о том, что у дома 35 корпуса 3 по Индустриальному проспекту похищен мусорный контейнер.

На следующий день по подозрению у дома 3 по Пушкинскому переулку в микрорайоне Мельничный ручей во Всеволожском районе Ленобласти, задержали 38-летнего мужчину, который управляя автомобилем «Скания». По письменному указанию компании, занимающейся сбором мусора, подозреваемый совершил погрузку мусорного контейнера для перевозки его в другое место.

При осмотре места, куда подозреваемый транспортировал груз, у дома 3 по Пушкинскому переулку во Всеволожском районе, было обнаружено около 150 штук мусорных контейнеров, восемь из которых имеющие инвентарные номера, которые Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из домов мужчина выносил украшения, деньги, продукты, алкоголь и многое другое. Некоторые вещи он продавал случайным покупателям. Общая сумма ущерба составляет 550 тысяч рублей.

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