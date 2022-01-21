Недалеко от Броневой мужчину насмерть сбила электричка

Недалеко от Броневой мужчину насмерть сбила электричка
Недалеко от Броневой мужчину насмерть сбила электричка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Утром 20 января двое мужчин решили перебежать железнодорожные пути недалеко от станции Броневая. В результате для одного из них принятое решение закончилось летальным исходом.

Инцидент произошел около 8:45 на 5-м км железнодорожной станции Броневая. Одному мужчине все же удалось перебежать пути, но другой скончался в больнице. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Перебежать пути в неположенном месте решили двое граждан из среднеазиатских государств. Выяснилось, что погибшему, которого сбил поезд «Красное Село — Петербург», было 24 года. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, предотвратить наезд не удалось.

В отношение второго 26-летнего нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в декабре безбилетный пассажир агрессивно отреагировал на требование контролера-кассира электрички и угрожал ей ножом на станции Малая Вишера Новгородской области.

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