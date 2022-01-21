Семь волгоградских школ остановили занятия из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

Семь волгоградских школ остановили занятия из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ
Семь волгоградских школ остановили занятия из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Фото: pixabay

Учащиеся семи школ в Волгограде перестали ходить на занятия из-за вспышки заболеваний коронавирусом и ОРВИ.

При этом еще 188 образовательных учреждений приостановили занятия частично. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет образования, науки и молодежной политики региона.

Отмечается, что три школы из списка перешли на карантин из-за COVID-19, — это школы Волгограда № 19, 6 и лицей № 1 г. Волжского. Еще четыре закрылись в связи с распространением ОРВИ, — это (школы Волгограда № 27, 72 и 92 и Мачешанская школа Киквидзенского района.

Из-за коронавируса на карантин также ушли отдельные классы в 148 учреждениях, еще аналогичная ситуация наблюдается в 40 школах по ОРВИ, отметили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне распространения «омикрона» в Северной столице вводится запрет на оказание плановой помощи и проведение медосмотров.

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