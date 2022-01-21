В Петербурге запретили плановую медпомощь и профосмотры из-за «омикрона»

В Петербурге на фоне распространения «омикрона» вводится запрет на оказание плановой помощи и проведение медосмотров.

Согласно распространению петербургского управления Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня и до особого распоряжения вводится запрет на проведение профилактических медосмотров и диспансеризации отдельных группы населения, а также на проведение медицинских осмотров детей.

Запрещена плановая медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных условиях. Это не распространяется на пациентов с заболеваниями и состояниями, которые грозят ухудшением состояния, жизни и здоровью.

Также запрет не касается негосударственных учреждений, стоматологии, женских консультаций и предрейсовых, послесменных и других подобных осмотров.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.